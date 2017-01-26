أجهزة الأمن الباكستانية تعتقل عدداً من جواسيس وكالة المخابرات الهندية (راو)

صراحة – فيصل القحطاني : أعلنت باكستان عن اعتقالها عدداً من الجواسيس العاملين لصالح المخابرات الهندية على أراضيها.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الباكستانية نفيس زكريا في الإيجاز الصحفي الأسبوعي أن أجهزة الأمن الباكستانية اعتقلت عدداً من جواسيس وكالة المخابرات الهندية (راو) من منطقة “جيلجيت بلتستان” حيث كانوا يعملون على مخطط إرهابي ضد مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.

وأضاف أن الهند ودولاً أخرى تعمل على إفشال مشروع الممر الاقتصادي الذي تنفذه باكستان على أراضيها بالتعاون مع الصين.

من جهة أخرى نفى نفيس زكريا الاتهامات التي وجهها المسؤولون الأفغان إلى باكستان برعاية الإرهاب، موضحاً أن باكستان تعاني بنفسها من الإرهاب، ولا علاقة لها بالإرهاب داخل أفغانستان.

وجدد عزم باكستان على مواصلة تقديم الدعم للشعب الكشميري حتى يتمكن من نيل حقه المشروع في تقرير المصير.

وأكد ترحيب باكستان بالمناقشة التي جرت في مجلس العموم البريطاني حول تدني الوضع الإنساني في الشطر الخاضع للسيادة الهندية من إقليم كشمير، موضحاً أن مجلس العموم البريطاني أشار في مناقشته إلى تصاعد العنف واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في كشمير.