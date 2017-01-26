تعليم بيشة يحقق نسبة 100 % في إنجاز أعمال التصحيح والرصد

صراحة – خالد الحسين : أنهى تعليم محافظة بيشة والمحافظات التابعة لها تعليمياً اختبارات الفصل الدراسي الأول بنجاح حيث حققت إدارة التعليم نسبة 100%، في إنجاز أعمال التصحيح والرصد لكافة المراحل.

وأعرب مدير التعليم في محافظة بيشة نايف الهاجري عن سعادته بما حققته اللجان المشرفة على الاختبارات في قطاعي البنين والبنات من إنجاز لأعمال التصحيح والرصد للمرحلتين المتوسطة والثانوية ومتابعة استخراج النتائج النهائية للفصل الدراسي الأول، ومتابعة إدخال المهارات واستخراج نتائج المرحلة الابتدائية.

وقدم مدير التعليم شكره وتقديره لكل معلم ومعلمة وقائد وقائدة مدرسة ومشرف ومشرفة ولكافة مديري ومديرات مكاتب التعليم ورؤساء وأعضاء اللجان المشرفة على الاختبارات في الإدارة وفي مكاتب التعليم ومساعده ومساعدته للشؤون التعليمية وكل من بذلاً جهدا ليحظى أبناؤنا الطلاب وبناتنا الطالبات باختبارات ناجحة, في أجواء مناسبة سواء من منسوبي التعليم أو من أسر الطلاب والطالبات أو من رجال الأمن الذين حرصوا على التنظيم والمتابعة طوال فترة الاختبارات.

وكان 18966 طالبًا و 17379 طالبة قد أدوا اختباراتهم في ما يقارب من 300 مبنى مدرسي بقطاعي البنين والبنات للمرحلتين المتوسطة والثانوية في تعليم بيشة خلال الأسبوعين الأخيرين، اختبارات الفصل الدراسي الأول.

وتابع الإشراف التربوي في مكاتب التعليم في القطاعين بمساندة من مشرفي و مشرفات قسم الاختبارات والقبول و بقية أقسام الشؤون التعليمية ومكاتب التعليم اختبارات المدارس منذ صباح الأحد 1438/4/17هـ, حيث اعتمدت إدارة التعليم بالمحافظة خطة لمتابعة سير الاختبارات عبر زيارات مختلفة لمسؤولي التعليم.