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26 يناير, 2017   2806

السوق المالية توافق على طرح وحدات صندوق استثماري طرحاً عاماً

السوق المالية

صراحة – نواف العايد :أصدرت هيئة السوق المالية قرارها المتضمن الموافقة لشركة سامبا للأصول وإدارة الإستثمار على طرح وحدات صندوق الجود للأسهم الخليجية طرحاً عاماً.

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