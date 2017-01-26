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>> السوق المالية توافق على طرح وحدات صندوق استثماري طرحاً عاماً
26 يناير, 2017
2806
السوق المالية توافق على طرح وحدات صندوق استثماري طرحاً عاماً
صراحة – نواف العايد :أصدرت هيئة السوق المالية قرارها المتضمن الموافقة
لشركة سامبا للأصول وإدارة الإستثمار على طرح وحدات صندوق الجود للأسهم الخليجية طرحاً عاماً.
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