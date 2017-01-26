أمانة الطائف تزيل إحداثات على أراضٍ حكومية يبلغ طولها مليوني متر

صراحة – فيصل القحطاني : أزالت أمانة محافظة الطائف إحداثات على أراضٍ حكومية، في مشروع شمال المحافظة, وهي عبارة عن سواتر ترابية يبلغ طولها مليوني متر .

وأوضحت الأمانة, أنها وضعت الأراضي لمشروع مدينة الطائف الجديد تحت الرقابة اليومية على مدار الساعة, وستطبق الإجراءات ضد المعتدين عل الأراضي الحكومية البيضاء منعاً لأي إحداثات مخالفة قد تنشأ على أراضٍ مخصصة في الأصل لإقامة مشروعات تنموية وتطويرية مهمة.

من جهة ثانية رصدت الأمانة مخالفات ارتكبها مسوقون عقاريون بعرض مخططات سكنية مخالفة وغير معتمدة، مؤكدة أنها ستتخذ بحق المخالفين الإجراءات النظامية لمنع مثل هذه التجاوزات.