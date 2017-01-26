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26 يناير, 2017   3151

ضمن تبنيها للسلامة كاولوية قصوى.. صحة الرياض تنظم الدورة التعريفية لمعايير السلامة الاساسية

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صراحة – عبدالله العصيمي : ضمن برنامج متكامل لتعميم و تطبيق معايير السلامة الاساسية بالمنشآت الصحية ، إقامت المديرية العامة لشئون الصحية بمنطقة الرياض ورشة عمل للتعريف بمعايير السلامة الاساسية في المنشآت الصحية و كيفية إستيفاء متطلباتها ، و تشمل هذه المعايير بعض المعايير الهامه جدا في سلامة المرضى بالاضافة إلى معايير السلامة العامة في المبانى و المنشآت الصحية ،

و قد استهدفت الدورة جميع رؤساء أقسام الجودة و السلامة في مستشفيات المنطقة و تضمنت محاضرات من مجموعة من المتخصصين في هذا المجال و كذلك ورش عمل و حلقات تدريبية في مجال الجودة و مكافحة العدوى و السلامة الدوائية و المختبر و تراخيص الكادر الصحي بالاضافة إلى سلامة المنشآت و إدارتها ، و قد ابدى الحضور تفاعل جيد و مشاركة فعالة في هذا المجال ، وفي اثناء افتتاحه لورش العمل أكد مساعد مدير عام الشئون الصحية للخدمات العلاجية د/ سطام الشيحة ان تعميم و تطبيق معايير السلامة أولوية للجميع ،و يجب تظافر جميع الجهود لاستفياء متطالباتها و تذليل جميع الصعوبات في هذا المجال الهام جدا و لضمان سلامة منشآتنا الصحية و سلامة المرضى و العاملين و المراجعين

الجدير بالذكر ان هذه الانشطة و البرامج تأتي ضمن برنامج متكامل لمتابعة تطبيق معايير السلامة الاساسية بصحة الرياض ضمن التوجهات الحالية لوزارة الصحة و التي تبنت الجودة و سلامة المرضى كاولوية قصوى خلال المرحلة الحالية .

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