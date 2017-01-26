جراحة ناجحة تُنقذ مريض من الشلل بمستشفى أحد

صراحة – محمد المحسن : بفضل الله تمكّن فريق طبي متخصص بمستشفى أحد العام بالمدينة المنورة من إستئصال ورم كبير لمريض بالفص العميق للغدة النكافية بنجاح وبدون أي مضاعفات ولله الحمد.

وقالت “الصحة ” أن صعوبة الحالة وندرتها يعود إلى حجم الورم الكبير بمقدار (10×8 سم ) بالإضافة إلى وجوده في الفص العميق للغدة مما قد يعرض عصب الوجه للإصابة بالشلل -لاقدر الله- وعلى الفور تقرر إجراء العملية للمريض لتحرير العصب وإستخراج الورم.

وتجدر الإشارة أن قسم الأنف والأذن بمستشفى أحد يعتبر المرجعي في المنطقة ويقوم بإستقبال الحالات المحولة من بعض المناطق نظراً لوجود أطباء لديهم تخصصات فرعية في الأنف والأذن والحنجرة، كما يضم القسم برنامج زراعة القوقعة والمعينات السمعية الأخرى.