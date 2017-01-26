الأهلي يستضيف الشباب غداً في الجولة الـ 16 من دوري المحترفين

صراحة – نواف العايد : يستضيف فريق الأهلي نظيره الشباب غداً في قمة الجولة السادسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم .

ويحل الهلال المتصدر بعد غد ضيفا على الاتفاق في ختام الجولة ، فيما يعلب غداً فريق الباطن مع الخليج والفتح مع الفيصلي ، والاتحاد مع الوحدة بعد غد .

ويتصدر الهلال الدوري برصيد 37 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي الثاني ، ويأتي النصر ثالثا برصيد 32 نقطة بفارق الأهداف عن الاتحاد الرابع ، والشباب خامسا برصيد 25 نقطة .

ويسعى الأهلي الذي فاز في مبارياته الخمس الأخيرة إلى مواصلة انتصاراته لمشاركة الهلال في الصدارة ، وعزز الأهلي صفوفة بلاعب الوسط العراقي سعد الأمير والمدافع الدولي سعيد المولد .

ويتطلع الشباب بقيادة المدرب سامي الجابر للعودة إلى لغة الانتصارات التي ابتعد عنها في آخر سبع مباريات ، فضلا عن خروجه من كأس خادم الحرمين الشريفين أمام فريق وج .

فيما يبحث الهلال عن فوز جديد للاحتفاظ بالصدارة ، وعزز صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية بالسوري عمر خريبين مهاجم الظفرة الإماراتي، بينما استغنى عن مهاجمه الدولي ناصر الشمراني للعين الإماراتي بنظام الإعارة ، أما الاتفاق أجرى ثلاث صفقات فتعاقد مع المهاجم البوليفي ياسميني دوك ولاعب الوسط الإسباني خوانمي كايخون ، ولاعب الوسط أسامه الخلف من فريق هجر .