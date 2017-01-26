إدارة تعليم الليث تنهي توزيع مقررات الفصل الدراسي الثاني

صراحة – خالد الحسين : أنهت إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلة في إدارة المستودعات المركزية توزيع وترحيل الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثاني لعام ١٤٣٨/١٤٣٧هـ لجميع مدارس البنين والبنات وتوزيع أدلة المعلم للنظام الفصلي .
أوضح ذلك مدير المستودعات المركزية بتعليم الليث الأستاذ طلق بن دخيل الله الثعلبي حيث ذكر أن عملية التوزيع والترحيل بدأت قبل شهر وتم تشكيل فريق عمل من المستودعات المركزية ومستودعي مكتب التعليم بأضم وربوع العين لضمان وصول الكتب الدراسية لكل مدرسة بالتنسيق مع قادة المدارس مؤكدا أن متابعة وتوجيهات سعادة مدير التعليم الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي وإشرافه المباشر ودعمه الكبير كان له الأثر الإيجابي في سرعة وصول جميع المقررات للمدارس بكل يسر وسهولة .
وطالب ” الثعلبي ” قادة المدارس بجرد وفرز الكتب وفي حال وجود عجز مخاطبة إدارة التخطيط والتطوير بالادارة أو الطلب عبر بوابة المستفيد الإلكترونية وعدم الحضور إلى إدارة المستودعات وتكبد مشقة عناء السفر مبيناً وجود وسائل نقل يتم من خلالها تغطية طلبات جميع المدارس ..
وفي سياق متصل ناشد مدير المستودعات الطلاب والطالبات بالمحافظة على الكتب المدرسية لأهميتها الدينية والعلمية موضحا أن الدولة رعاها الله دفعت ملايين الريالات من أجل توفيرها وتوزيعها بالمجان
وعبر الثعلبي عن بالغ شكره وتقديره لزملائه موظفي المستودعات بالإدارة ومكتبي التعليم بأضم وربوع العين نظير جهودهم من خلال العمل على فترتين صباحية ومسائية .