إدارة تعليم الليث تنهي توزيع مقررات الفصل الدراسي الثاني

صراحة – خالد الحسين : أنهت إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلة في إدارة المستودعات المركزية توزيع وترحيل الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثاني لعام ١٤٣٨/١٤٣٧هـ لجميع مدارس البنين والبنات وتوزيع أدلة المعلم للنظام الفصلي .

أوضح ذلك مدير المستودعات المركزية بتعليم الليث الأستاذ طلق بن دخيل الله الثعلبي حيث ذكر أن عملية التوزيع والترحيل بدأت قبل شهر وتم تشكيل فريق عمل من المستودعات المركزية ومستودعي مكتب التعليم بأضم وربوع العين لضمان وصول الكتب الدراسية لكل مدرسة بالتنسيق مع قادة المدارس مؤكدا أن متابعة وتوجيهات سعادة مدير التعليم الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي وإشرافه المباشر ودعمه الكبير كان له الأثر الإيجابي في سرعة وصول جميع المقررات للمدارس بكل يسر وسهولة .