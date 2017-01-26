ترامب يدعو الرئيس المكسيكي الى الغاء زيارته للولايات المتحدة

صراحة – وكالات: دعا الرئيس الاميركي دونالد ترامب الخميس نظيره المكسيكي انريكي بينيا نييتو الى الغاء زيارته المقررة للولايات المتحدة، في حال كان يرفض دفع كلفة بناء الجدار بين البلدين.

وقال ترامب في تغريدة على موقع تويتر “ان العجز التجاري الاميركي مع المكسيك يبلغ 60 مليار دولار” واصفا اتفاق التبادل الحر بين البلدين المعروف باسم “الينا” بانه “يعمل في اتجاه واحد ويكلف البلاد خسائر هائلة على مستوى الوظائف والشركات”.

وتطرق الى الزيارة المقررة للرئيس المكسيكي لواشنطن بعد خمسة ايام قائلا “اذا كانت المكسيك غير راغبة بدفع ثمن بناء الجدار، الضروري جدا، فسيكون من الافضل الغاء الزيارة”.

وبعد ان حثته المعارضة على الغاء زيارته لواشنطن اعلن الرئيس المكسيكي انه سينتظر عودة وفد مكسيكي رفيع من واشنطن لاتخاذ قراره.

وكان الرئيس المكسيكي بث شريط فيديو مساء الاربعاء على حسابه على تويتر جاء فيه “ادين قرار الولايات المتحدة المضي في بناء الجدار الذي بدلا من ان يوحدنا منذ سنوات عدة فهو يقسم بيننا”.

وكان ترامب وقع الاربعاء مرسوما يطلق بناء هذا الجدار على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة لوقف الهجرة غير الشرعية من المكسيك.

وتزامن كلام ترامب مع وجود وزيري الخارجية والاقتصاد المكسيكيين في واشنطن للاعداد لزيارة الرئيس المكسيكي.