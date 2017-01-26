انقرة تصدر مذكرة توقيف بحق 8 ضباط اتراك ترفض اثينا تسليمهم

صراحة – وكالات: اصدرت السلطات التركية الخميس مذكرة توقيف بحق ثمانية عسكريين فروا الى اليونان بعد محاولة الانقلاب الفاشل في تركيا في منتصف تموز/يوليو الماضي، في قرار اعلن بعد رفض المحكمة العليا اليونانية تسليمهم بحسب ما اوردت وكالة انباء الاناضول.

ووافقت محكمة في اسطنبول على طلب من المدعين لاصدار مذكرة التوقيف بعيد اعلان قرار المحكمة العليا اليونانية.

وكان مصدر قضائي في اثينا اعلن ان قضاة المحكمة العليا اليونانية امتثلوا لطلبات النيابة العامة التي اعلنت قبل عشرة ايام معارضتها تسليم هؤلاء الضباط، مشيرا الى انعدام الضمانات في تركيا لاجراء محاكمة عادلة ونزيهة.

واعلنت رئيسة المحكمة اليونانية ان من غير المسموح تسليمهم، لأن الضباط الثمانية متهمون بجرائم في تركيا “وقد يتعرضون للتعذيب”.