الرئيس السوداني يشن هجوما على إيران

صراحة – وكالات : طالب الرئيس السوداني عمر البشير إيران بوقف برنامجها الذي يستهدف العرب السنّة، ويرمي إلى السيطرة على أجزاء من العالم العربي، حسب رأيه.

وكرر عمر البشير في حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط” الصادرة في لندن، الخميس 26 يناير/كانون الثاني، اتهاماته لطهران بـ “ممارسة التشييع” في أفريقيا بعدما مارسته في السودان.

هذا وحذر البشير من خطورة الوضع العربي الحالي، مشيرا إلى أن خمس دول عربية ضاعت، وهي العراق وسوريا واليمن وليبيا، وقبلها الصومال.

كما توقّع الرئيس السوداني أن تمضي الأمور إلى الأفضل مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

واعتبر أن المنطقة مستهدفة “من حلف صهيوني فارسي غربي”.

وبخصوص سد النهضة الذي تقيمه أثيوبيا على نهر النيل، أفاد المشير بأنه ليس هناك مبرر لقلق مصر من أعمال سد النهضة في إثيوبيا، مؤكدا أن حصتها (مصر) من المياه مؤمّنة.

وقال إن العلاقات مع القاهرة ليست مصابة إلا بـ”مرض الإعلام المصري”، لافتا إلى عمليات التضخيم وتأليب الرأي العام.

وأكد البشير أنه لن يترشح مجددا بعد انتهاء ولايته في 2020، لأن الدستور السوداني يمنع ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن عمر البشير متواجد في العاصمة السعودية الرياض، وقد شارك، الأربعاء، إلى جانب الملك سلمان بن عبد العزيز، في حفل تخريج الدفعة 91 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية.