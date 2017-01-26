الرائد إلى المركز السابع بفوزه على التعاون بثلاثية

صراحة – الرياض : حقق فريق الرائد فوزًا مهمًا على نظيره التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدفين اليوم في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة بريدة ضمن الجولة السادسة عشرة من دوري ” جميل ” السعودي للمحترفين لكرة القدم .

وتقدم الرائد بهدفين عن طريق اسماعيل بانجورا وعبدالكريم القحطاني في الدقيقتين 4 و 9 ، ثم أضاف بانجورا الهدف الثالث في الدقيقة 48 من ركلة جزاء ، ليعود التعاون ويسجل هدفين عن طريق أحمد الزين في الدقيقتين 52 و56 ، لتنتهي المباراة بفوز الرائد بثلاثية ترفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز السابع، بفارق نقطة عن التعاون الذي تراجع للمركز الثامن .