مسلحون يغتالون قائد شرطة النجدة في ‏محافظة إب اليمنية

صراحة – واس : اغتال مسلحون مجهولون قائد شرطة النجدة في ‏محافظة إب اليمنية العقيد عبدالوهاب الشعلان، أثناء ‏تواجده، في محافظة مأرب، شرق البلاد.‏

وقال وكيل محافظة مأرب، عبدربه مفتاح في تصريح أوردته ” وكالة الأنباء اليمنية ‏الرسمية ” : أن الأجهزة ‏الأمنية في المحافظة تجري تحرياتها، لتعقب مرتكبي ‏جريمة الاغتيال ، مشيراً إلى أن ‏مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية لن تكون بمنأى عن هذه الجريمة من اجل صرف الأنظار عن الهزائم ‏الكبيرة التي تلقتها في مختلف الجبهات وخاصة في نهم ‏وصرواح.‏

وأضاف أن عملية الاغتيال الإجرامية جاءت في ‏الوقت التي تعيش فيه المحافظة حالة من الأمن ‏والاستقرار والانتعاش الاقتصادي رغم الاستهداف ‏الكبير لها من قبل المليشيا الانقلابية لزعزعت أمنها . ‏