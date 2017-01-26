انطلاق مهرجان” شاطئ الإبداع” بمركز الحريضة

صراحة – نواف العايد : دشن محافظ رجال ألمع صالح بن سعد آل فردان مساء اليوم, فعاليات مهرجان” شاطئ الإبداع” بمركز الحريضة التابع لمحافظة رجال ألمع، وذلك بحضور رئيس مركز الحريضة عبدالله بن عايض عسيري.

وتجول محافظ رجال ألمع على أركان المهرجان والمعارض المصاحبة واطلع على ما تقدمة الجهات المشاركة لزوار المهرجان.

وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم ألقى محافظ رجال ألمع كلمة أكد خلالها أن مهرجان شاطئ الإبداع الذي يستمر حتى نهاية الشهر المقبل, ويقام على سواحل شاطئ الحريضة يأتي ضمن البرامج والفعاليات التي تهدف إلى خلق سياحة شاملة مستدامة على مدار العام, مشيراً إلى ما تشهده منطقة عسير من تطور ونماء في شتى المجالات وخاصة في القطاع السياحي, والذي يأتي بفضل الله ثم بفضل جهود ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وما تمتلكه منطقة عسير من معطيات تحقق لها النمو في شتى المجالات.

عقب ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً بعنوان ” شاطئ الإبداع ” شاهدوا من خلاله مايقدمه المهرجان من فعاليات وبرامج لكافة أفراد المجتمع, والذي يحتوي على العديد من البرامج والفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية، إلى جانب مشاركة عدة أجنحة حكومية، منها جناح لوزارة الدفاع وجناح حرس الحدود وآخر لجامعة الملك خالد بأبها، إضافة إلى معرض لمكافحة المخدرات ومسرح للطفل، إضافة إلى إقامة مهرجان للتسوق وبرامج تثقيفية وتوعوية وفنية وعروض فلكلورية وأنشطة شبابية ومرسم حر.

بعد ذلك استمع الحضور إلى عدد من القصائد الشعرية, ثم شاهد الجميع الألعاب النارية, وعدد من العروض الفلكلورية التي تحاكي الموروث الشعبي للمنطقة بمشاركة فرقة الحريضة الشعبية.