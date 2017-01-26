وصول رئيس غامبيا الجديد إلى بانجول على متن طائرة للجيش السنغالي

صراحة – وكالات : أكدت وكالة الأنباء السنغالية، الخميس 26 يناير/كانون الثاني، أن الرئيس الغامبي أداما بارو قد وصل إلى غامبيا فى الساعة الرابعة مساء على متن طائرة تابعة للقوات الجوية السنغالية.وعاد الرئيس أداما بارو، الخميس، إلى غامبيا بعد لجوئه إلى السنغال لأسباب أمنية.

وقد عرفت غامبيا أزمة سياسية غداة رفض الرئيس السابق يحيى جامع التنحي عن السلطة وتسليمها، ولكن جامع وافق التخلي عن السلطة بعد نجاح وساطة الرئيس الموريتاني عبد العزيز والرئيس الغيني كوندي.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس يحيى جامع لجأ إلى منفاه الاختياري غينيا الإستوائية بعد إعلانه عن تنحيه عن السلطة الغامبية حقنا للدماء.

وكانت الصفحة الرسمية للرئيس الغامبي الجديد على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قد نشرت أمس الأربعاء، تدوينة، قالت فيها إن أداما بارو سيصل إلى العاصمة الغامبية الخميس فى الساعة الرابعة مساء.