القادسية يفوز على النصر بثلاثية ويتقدم للمركز التاسع

صراحة – الرياض : تقدم فريق القادسية إلى المركز التاسع في سلم ترتيب دوري جميل السعودي للمحترفين لكرة القدم بعد فوزه على نظيره النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في افتتاح الجولة السادسة عشرة اليوم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر.

وسجل النصر أولا عن طريق محمد السهلاوي بالدقيقة 13 ، ثم أدرك القادسية التعادل عن طريق محترفه البرازيلي فيريرا بالدقيقة 34 ، وتقدم بعدها القادسية بالدقيقة 42 سجله اللاعب نواف الصبحي ، ثم أضاف الثالث حسن العمري بالدقيقة 50 ، وفي الدقيقة 55 سجل لاعب النصر محمد عيد الهدف الثاني، لتنتهي المباراة بفوز القادسية بثلاثية رفعت رصيده إلى 16 نقطة بالمركز التاسع ، وتجمد رصيد النصر عند 32 نقطة بالمركز الثالث.