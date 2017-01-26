انطلاق مهرجان جدة للتسوق 2017 بمركز الياسمين مول

صراحة – محمد المحسن : دشن أمين عام غرفة جدة حسن بن إبراهيم دحلان مساء اليوم فعاليات مهرجان جدة للتسوق 2017 تحت شعار “هيا جدة” في نسخته الخامسة والذي يستمر لمدة شهر بمركز الياسمين مول بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والأهلية.

وأوضح دحلان خلال كلمة استهل بها حفل افتتاح المهرجان أن المنتج السياحي السعودي يحظى بالتميز نتيجة توظيف الخبرات الوطنية والإمكانيات التسويقية لفعاليات جدة ، مشيراً إلى أن المهرجان يشهد أكبر حملة تخفيضات وسحوبات وتنظيم أكثر من 150 فعالية سياحية وتسويقية ورياضية وترفيهية مما يسهم في تنشيط قطاع التجزئة ، مشيرًا إلى أن المهرجان يرسخ مكانة عروس البحر الأحمر كمدينة رائدة في صناعة المهرجانات والفعاليات ليس على مستوى المملكة فحسب بل وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط في ظل تواجد 70 مدينة ترفيهية و360 مركزاً تجارياً و105 أسواق شعبية مختلفة ، تؤكد شراكتها الفاعلة في المهرجان الذي يستهدف استقطاب 2 مليون زائر في الوقت الذي يتوافد على محافظة جدة 7 ملايين زائر سنوياً.

ونوه أمين عام غرفة جدة برعاية ودعم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة لهذا المهرجان مما مكنه من تحقيق أهدافه ، إلى جانب مشاركة جهات حكومية منها محافظة جدة والأمانة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومطار الملك عبد العزيز الدولي إضافة إلى المنظم الرئيسي غرفة جدة ليحقق المهرجان عائدات مباشرة وغير مباشرة كبيرة في ظل التنوع والشمولية ما بين الترفيه والرياضة والتسوق الممتع.

من جانبه تحدث مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد بن عبدالله العمري حول دور الهيئة في إبراز هذا المهرجان ومنها التأكد من جاهزية جميع القطاعات السياحية كالفنادق ومراكز الأجنحة المفروشة وأماكن الترفيه والمنتجعات لبدء الفعاليات وتقديم الخدمات على مدار الساعة، بهدف تعزيز مكانة عروس البحر الأحمر على الخريطة السياحية محلياً وإقليمياً.

وشدد على أن الشراكة بين القطاع الخاص الممثل في غرفة جدة والمراكز التجارية والمحلات وأماكن الترفيه مع الجهات الرسمية ، سيعطي دفعة قوية للمهرجان الذي يطمح لتقديم المنتج السياحي السعودي في أبهى صوره.

وبين ممثل الراعي الرئيسي للمهرجان أمجد عبدالرحمن جابر أن النسخة الجديدة للمهرجان تأتي استكمالًا للجهود المبذولة لتنشيط السياحة في مدينة جدة حيث انطلقت النسخة الأولى عام 2012 ، مثمناً الجهود الكبيرة التي يقوم بها بيت أصحاب الأعمال لتحقيق أعلى درجات النجاح لهذا الفعاليات.

إثر ذلك جرى تكريم الرعاة والمشاركين في فعاليات المهرجان ، ثم تم إطلاق الفعاليات المصاحبة من عروض مرئية ومسرحية ومسابقات وتبلغ مجموع الجوائز مليون ونصف المليون ريال ، إضافة إلى السحوبات على 13 سيارة والعديد من أطقم الذهب والمجوهرات والعديد من الفعاليات المميزة داخل المراكز التجارية .