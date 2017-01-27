حركة الشباب الصومالية تعلن مقتل عشرات الجنود الكينيين في هجوم على قاعدة

صراحة – (رويترز) – قالت حركة الشباب الصومالية المتشددة يوم الجمعة إن مقاتليها قضوا على عشرات الجنود الكينيين حينما هاجموا قاعدة عسكرية نائية في الصومال يوم الخميس وهو ما نفاه الجيش الكيني.

وقال متحدث باسم الشباب إن مقاتلي الحركة قتلوا 57 كينيا على الأقل في القاعدة الواقعة في بلدة كولبياو الجنوبية قرب الحدود الكينية.

وقال اللفتنانت كولونيل بول نجوجونا المتحدث باسم الجيش الكيني لرويترز “هذا غير صحيح” دون أن يذكر أعدادا للقتلى. وأضاف “العملية مستمرة ونحن نتابع التطورات.”

وذكرت محطة تلفزيون إن.تي.في الكينية في شريطها الإخباري “يعتقد أن عددا من قوات الدفاع الكينية قتلوا” وأن هناك أنباء عن قتال عنيف.

ودأبت حركة الشباب على مهاجمة القوات الأفريقية التي تقاتل ضمن قوة أميسوم التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال.

وفي يناير كانون الثاني 2016 قالت الشباب إنها قتلت أكثر من 100 جندي كيني في معسكر صومالي قرب الحدود مع كينيا. ولم يقدم الجيش الكيني مطلقا تفاصيل عن الخسائر البشرية لكن تقارير إعلامية كينية تحدثت عن قتلى بهذا العدد.

وقال الشيخ عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية للشباب لرويترز عن هجوم يوم الجمعة إن مقاتلي الحركة يطاردون الجنود الكينيين الذين فروا إلى الغابات.

وأضاف أن اثنين من مقاتلي الحركة نفذا هجومين انتحاريين بسيارتين ملغومتين في القاعدة الواقعة ببلدة كولبياو قبل اقتحامها. وقال إنه إلى جانب قتل 57 جنديا‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬كينيا استولت الحركة على عربات وأسلحة مؤكدا السيطرة على القاعدة