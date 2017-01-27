دوري جميل: ثلاث مباريات ضمن الجولة السادسة عشر

صراحة – فيصل القحطاني : ضمن مباريات دوري جميل للمحترفين في جولته السادسة عشر تقام اليوم ثلاث مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
الباطن – الخليج
الملعب: ملعب نادي الباطن ( حفر الباطن )
اليوم: الجمعة 27 يناير 2017 م
الوقت: 3,35 عصراً
حكم الساحة: فهد المرداسي
المساعد الأول: محمد العبكري
المساعد الثاني: مؤيد المسجن
الحكم الرابع: خالد الطريس
بطاقة المباراة
الفتح – الفيصلي
الملعب: ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )
اليوم: الجمعة 27 يناير 2017 م
الوقت: 6,05 مساءً
حكم الساحة: خالد صلوي
المساعد الأول: أحمد فقيهي
المساعد الثاني: خلف المهنا
الحكم الرابع: شكري الحنفوش
بطاقة المباراة
الأهلي – الشباب
الملعب: مدينة الملك عبدالله الرياضية ( جدة )
اليوم: الجمعة 27 يناير 2017 م
الوقت: 8,15 مساءً
حكم الساحة: جوناس اريكسون ( سويدي )
المساعد الأول: غوران دانيال ( سويدي )
المساعد الثاني: ماتياس ايمانويل ( سويدي )
الحكم الرابع: عبدالرحمن المالكي