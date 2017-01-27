دوري جميل: ثلاث مباريات ضمن الجولة السادسة عشر

صراحة – فيصل القحطاني : ضمن مباريات دوري جميل للمحترفين في جولته السادسة عشر تقام اليوم ثلاث مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

الباطن – الخليج

الملعب: ملعب نادي الباطن ( حفر الباطن )

اليوم: الجمعة 27 يناير 2017 م

الوقت: 3,35 عصراً

حكم الساحة: فهد المرداسي

المساعد الأول: محمد العبكري

المساعد الثاني: مؤيد المسجن

الحكم الرابع: خالد الطريس

بطاقة المباراة

الفتح – الفيصلي

الملعب: ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )

اليوم: الجمعة 27 يناير 2017 م

الوقت: 6,05 مساءً

حكم الساحة: خالد صلوي

المساعد الأول: أحمد فقيهي

المساعد الثاني: خلف المهنا

الحكم الرابع: شكري الحنفوش

بطاقة المباراة

الأهلي – الشباب

الملعب: مدينة الملك عبدالله الرياضية ( جدة )

اليوم: الجمعة 27 يناير 2017 م

الوقت: 8,15 مساءً

حكم الساحة: جوناس اريكسون ( سويدي )

المساعد الأول: غوران دانيال ( سويدي )

المساعد الثاني: ماتياس ايمانويل ( سويدي )

الحكم الرابع: عبدالرحمن المالكي