محافظ الخرج يفتتح مهرجان أصول الأغنام المحلية

صراحة – محمد المحسن : افتتح محافظ الخرج شبيلي بن مجدوع آل مجدوع أمس، بحضور وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد بن عبدالعزيز البطشان، مهرجان أصول الأغنام المحلية، الذي ينظمه مركز حفظ الأصول والتحسين الوراثي بالخرج التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك في مقر المركز شرق مدينة السيح.

وتجول محافظ الخرج في المعارض المصاحبة التي اشتملت على المعرض الرئيسي لمركز حفظ الأصول والتحسين الوراثي ويحتوي على مجموعة من الأجهزة القديمة المستخدمة في

مشروع الخرج الزراعي التاريخي، بالإضافة إلى أركان وكالة الوزارة للثروة الحيوانية، والجهات الحكومية والشركات المتخصصة المشاركة .

وألقى مدير عام مركز حفظ الأصول والتحسين الوراثي الدكتور باسل بن محمد الهلالي خلال الحفل المعد بهذه المناسبة، كلمة أوضح فيها أن المهرجان الذي لأسبوع يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة ويهدف إلى تعريف مربي الماشية بمختلف مناطق المملكة بالخدمات التي يقدمها المركز ، وتشجيعهم على التنافس من أجل رفع مستوى الانتاج وجودته، بجانب نشر التجارب المحلية الناجحة وتوثيقها ليستفيد منها المعنيون بتربية الأغنام والماعز .

وأبان وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد بن عبدالعزيز البطشان في كلمته أهمية المهرجان والرؤية الطموحة للوزارة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية بالمملكة.

بعد ذلك تم عرض أوبريت بعنوان ” بذرة وثمرة ” الذي يحكي قصة التحول من مشروع الخرج الزراعي الذي يعد أول مشروع زراعي بالمملكة إلى مركز حفظ الأصول والتحسين الوراثي.

بعدها ألقى محافظ الخرج كلمة شكر خلال للجان المنظمة ومباركته لهذا المهرجان الذي يخدم قطاع الثروة الحيوانية بالمملكة .

وفي ختام الحفل تسلم محافظ الخرج درعاً تذكاريا من وكيل الوزارة للثروة الحيوانية .