ضبط 3 أشخاص انتحلوا صفة رجال الأمن لسلب المواطنين بالرياض

صراحة – خالد الحسين : صرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه بتوفيق من الله و فضل تمكنت ادارة التحريات و البحث الجنائي بشرطة المنطقة من ضبط ثلاثة أشخاص ( سعوديان و صومالي / في العقد الثالث من العمر ) اثر قيامهم مجتمعين بالدخول على أحد الوافدين في مقر عمله و ادعائهم ب أنهم رجال أمن و ضربه و تفتيشه و سرقة مبلغ مالي كان بحوزته

و بتكثيف البحث و التحري عن الجناة أشارت المعلومات الى تورط الأشخاص المنوه عنهم بالحادثة

جرى العمل على إعداد الخطه اللازمه للايقاع بهم حيث تم ضبطهم و ايداعهم مركز الشرطه المختص

و بسماع أقوالهم أقروا بما نسب اليهم

و بتركيز التحقيق معهم أقر أحدهم بارتكابه خمسة عشر حادثة سلب و نشل تحت تهديد السلاح منفردا قيدت جميعها ضد مجهول و تطابقت أقواله مع ما هو مقيد في سجل البلاغات

كما جرى إشعار فرع هيئة التحقيق و الادعاء العام بالمنطقه لإكمال اللازم حسب الاختصاص – و بالله التوفيق