الأمير فيصل بن بندر يدشن عدداً من المشروعات في محافظة الزلفي

صراحة – فيصل القحطاني : دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض عدداً من المشروعات في محافظة الزلفي ، زادت قيمتها الإجمالية على 700 مليون ريال فيما تفقد مشروعات جاري العمل عليها بلغت قيمتها أكثر من مليار و565 ريال، وذلك خلال زيارته التفقدية للمحافظة أمس .

ونقل سمو أمير منطقة الرياض تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – لأهالي محافظة الزلفي ، وقال ” أبلغني خادم الحرمين الشريفين أن أنقل لكم سلامه وتحياته، حيث ينظر لكم بالتقدير والاحترام، كما ينظر لكل جزء من هذا الوطن ولكل ابن من أبناءه ” .

وزف سموه خلال لقاءه بأهالي المحافظة بشرى اعتماد إنشاء محطة لقطار الشمال بالمحافظة ، وقال : هذا المشروع مقبل، وسيتم تنفيذه بإذن الله ” .

وشرف الأمير فيصل بن بندر حفل الأهالي بصالة التعليم المغلقة، حيث ألقى مدير الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الموسى كلمة الأهالي، عبر فيها عن سعادة الجميع بزيارة أمير منطقة الرياض للزلفي، وقال: إنكم بهذا تمارسون منظومة الحكم الرشيد الذي أسسها موحد المملكة الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -، ثم أرسى دعائمها المتينة ملوك هذه البلاد، إلى عهدنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -، مشيرا إلى أن من نعم الله على هذه البلاد المباركة الأمن والاستقرار، الذي ما كان ليتم لولا توفيق الله، ثم حكمة حكام هذه البلاد المباركة، وجهد المواطنين والمواطنات، بما يتحلون به من مواطنة صالحة وإنتاجية لصالح الوطن، ولابد من الجميع الحفاظ على هذه المكتسبات والعمل على تعزيزها .

بعد ذلك تشرف الجميع بالسلام على سموه، وبعد استراحة قصيرة توجه سموه إلى إدارة التعليم، حيث رأس اجتماعاً مشتركاً لأعضاء المجلسين المحلي والبلدي بالمحافظة، نوقشت خلاله المشروعات المعتمدة والجاري تنفيذها بالمحافظة، ووجه سموه بتذليل الصعاب أمام ما يعترض تنفيذ ذلك خدمة للمواطنين.

بعدها ألقى الأمير فيصل بن بندر كلمة في الحفل قال فيها : إخواني الكرام من أبناء محافظة الزلفي العزيزة، أعتز هذا اليوم أن أكون بينكم استمع إليكم وأستفيد مما تطرحونه، فنحن جميعاً في هذا الوطن نعمل سوياً في سبيل نهوض كل جزء منه، وبلا شك وجودكم يسعدني ويفيدني كثيراً، كما يسعد ويفيد زملائي الذي يعملون في قطاعات الدولة، وكذلك في القطاع الخاص “.

وأضاف سموه: أتمنى إن شاء الله أن تزدهر هذه المحافظة بجهد إنسانها الكريم، الذي يبذل جهده وعمله الدؤوب خدمة لها ولأبنائه ضمن وطننا الكبير المملكة، كما يشرفني أن أنقل لكم جميعاً تحيات واهتمام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -.

وتابع: نحن أيها الإخوة نعيش في وطن ليس ككل الأوطان، لنا مميزات خاصة بهذا الوطن، ولنا مكتسبات يجب أن نحافظ عليها، ونبذل الجهد والغالي والنفيس لأن تبقى في مسيرتها المزدهرة، إن وطننا أيها الإخوة يعتز بكل إنسان، فالإنسان هو أساس البناء، وأنتم في محافظة الزلفي أسس للبناء، والحمد لله رب العالمين أن شاهدت هذه المحافظة في هذا اليوم تختلف عن ما مضى، حيث أعرفها منذ أن كنت أعمل بعمل سابق قريباً منها، وشرفت وسعدت بهذا العمل، وشرفت وسعدت بزيارة الزلفي مرات عديدة، ووجدتها اليوم مختلفة تماماً، وهذا دليل على ما تبذله الدولة، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – .

واختتم سموه بالقول: إن شبابنا أيها الإخوة بحاجة أن نقف معهم ضد كل تيار، وأن نوجهه التوجيه السليم والصالح، ليكون عنصراً فعالاً في سبيل الخير وعمله، لكم جميعاً مني ومن كل زميل يعمل معي التحية والتقدير، وألتقي بكم بإذن الله في مناسبات خير قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.

مما يذكر أن زيارة سمو أمير منطقة الرياض تضمنت زيارات لعديد من المواقع التراثية في المحافظة وعدد من المشروعات التي قيد الأنشاء .