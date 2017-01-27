كأس إفريقيا 2017: تونس تواجه بوركينا فاسو.. والسنغال أمام الكاميرون غداً

صراحة – محمد المحسن : تنطلق غداً مباريات الدور ربع النهائي في كأس الأمم الإفريقية المقامة في الغابون، بلقاء اشبه بنهائي مبكر بين السنغال والكاميرون حاملة اللقب أربع مرات ، بينما تبدو تونس أمام فرصة ملائمة للتأهل عندما تلاقي بوركينا فاسو .

وتصدرت السنغال المجموعة الثانية في الدور الأول أمام تونس، بينما تصدرت بوركينا فاسو المجموعة الأولى على حساب الكاميرون .

وكانت للسنغال في تاريخ البطولة. وفي النسخة الحالية، تصدرت مجموعتها بفوزين بنتيجة 2-صفر على تونس وزيمبابوي، والتعادل 2-2 مع الجزائر بتشكيلة معظمها من الاحتياطيين، بعدما كانت ضمنت التأهل .

أما الكاميرون، فحلت ثانية في مجموعتها بالتعادل 1-1 مع بوركينا فاسو، والتغلب على غينيا بيساو 2-1، والتعادل سلبا مع الغابون.

وفي المباراة الثانية تبدو تونس قريبه لبلوغ نصف نهائي بطولة التي احرزتها مرة واحدة عام 2004 عندما استضافتها .

وكانت تونس فازت في الدور الأول على الجزائر 2-1 وزيمبابوي 4-2، وخسرت أمام السنغال 2-صفر ، أما بوركينا فاسو، فتعادلت مع الكاميرون والغابون 1-1، وفازت على غينيا بيساو 2-صفر .

والتقى الطرفان خمس مرات، ففازت بوركينا فاسو مرتين، وتعادلت مثلهما، وخسرت مرة واحدة .