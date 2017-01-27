دوري الأولى: فوز الوطني والشعلة على العروبة والطائي

صراحة – خالد الحسين : أقيمت اليوم أربع مباريات ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى وجاءت نتائجها كالتالي:
النهضة – النجوم ( 2 – 2 )
العروبة – الوطني ( 0 – 1 )
الشعلة – الطائي ( 3 – 0 )
ضمك – أحد ( 2 – 2 )
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 – أحد ( 33 نقطة )
2 – النهضة ( 30 نقطة )
3 – الفيحاء ( 29 نقطة )
4 – العروبة ( 28 نقطة )
5 – الشعلة ( 28 نقطة )
6 – هجر ( 26 نقطة )
7 – ضمك ( 25 نقطة )
8 – نجران ( 23 نقطة )
9 – الحزم ( 22 نقطة )
10 – وج ( 22 نقطة )
11 – القيصومة ( 21 نقطة )
12 – الجيل ( 20 نقطة )
13 – العدالة ( 20 نقطة )
14 – النجوم ( 19 نقطة )
15 – الوطني ( 18 نقطة )
16 – الطائي ( 14 نقطة )