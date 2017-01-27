دوري الأولى: فوز الوطني والشعلة على العروبة والطائي

صراحة – خالد الحسين : أقيمت اليوم أربع مباريات ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى وجاءت نتائجها كالتالي:

النهضة – النجوم ( 2 – 2 )

العروبة – الوطني ( 0 – 1 )

الشعلة – الطائي ( 3 – 0 )

ضمك – أحد ( 2 – 2 )

وجاء الترتيب على النحو التالي:

1 – أحد ( 33 نقطة )

2 – النهضة ( 30 نقطة )

3 – الفيحاء ( 29 نقطة )

4 – العروبة ( 28 نقطة )

5 – الشعلة ( 28 نقطة )

6 – هجر ( 26 نقطة )

7 – ضمك ( 25 نقطة )

8 – نجران ( 23 نقطة )

9 – الحزم ( 22 نقطة )

10 – وج ( 22 نقطة )

11 – القيصومة ( 21 نقطة )

12 – الجيل ( 20 نقطة )

13 – العدالة ( 20 نقطة )

14 – النجوم ( 19 نقطة )

15 – الوطني ( 18 نقطة )

16 – الطائي ( 14 نقطة )