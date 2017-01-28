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28 يناير, 2017   3013

حالة الطقس :درجات حرارة منخفضة ورياح سطحية على (7) مناطق بالمملكة

حالة الطقس 6

صراحة – واس : توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – انخفاضاً في درجات الحرارة على مناطق (تبوك- الجوف- الحدود الشمالية- حائل- القصيم- المدينة المنورة- مكة المكرمة) مصحوباً بنشاط في الرياح السطحية تصل سرعتها الى 50كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدي الرؤية الأفقية. في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة. ولا يستبعد تكون الضباب على الأطراف الشمالية والمرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة خلال الليل والصباح الباكر.
ورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-45 كــم/ساعة ،وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد تصل إلى مترين ونصف،وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج،بينما تكون الرياح على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 15-40 كم/ساعة ،وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ،وحالة البحر متوسط إلى مائج .

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