أدلاء المدينة المنورة تكثف استعداداتها لحج 1438هـ

صراحة -واس : تكثف المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة استعداداتها الميدانية لاستقبال ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام زوار مسجد نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام لحج هذا العام 1438هـ .

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة الدليل عصام بن عبدالعزيز دمياطي،أن المؤسسة بدأت المرحلة الأولى من استعداداتها لحج هذا العام فور إنتهاء موسم حج 1437هـ حيث قامت اللجان المتخصصة بإعداد تقارير الأداء لجميع مرافق المؤسسة البالغ عددها 56 مرفقا ما بين مكاتب خدمة ميدانية وإدارات مساندة ولجان موسمية ، بالإضافة إلى مراكز الإرشاد وفرق المتابعة فضلاً عن القطاعات الإشرافية ، مبينا أن التقارير رصدت منجزات موسم الحج ووضعت الآليات التي تكفل بإذن الله تعزيز الايجابيات وتلافي السلبيات .

أما المرحلة الثانية فتتمثل بلقاء رؤساء وفود مكاتب الحجاج من مختلف الدول لمناقشة الموضوعات التي تخص تنظيم شؤون حجاج هذه الدول بما يتعلق بإسكانهم وتنقلاتهم إضافة إلى جوانب التوعوية والنسكية والإجرائية والحالات الصحية والبيئية والسلامة العامة وتتضمن هذه اللقاءات تسجيل مستوى الرضا عن خدمات المؤسسة لدي مكاتب شؤون الحجاج وتضمين ملحوظاتهم والإجراءات الكفيلة بتحسين الخدمة بالخطة التشغيلية للمؤسسة ، وقد تم حتى الآن الاجتماع بعشرين وفد من دول (العراق – الصين – مصر- المغرب – تركيا – السنغال – فلسطين – نيجيريا – الائتلاف الوطني السوري – طاجكستان – أثيوبيا – الأردن – أذربيجان – الكاميرون – أوزبكستان – غينيا كوناكاري – غانا – تنزانيا – جنوب إفريقيا – باكستان ) ، حيث تمثل إعداد الخطة التشغيلية المرحلة الثالثة من الاستعداد وتتضمن تحديد المهام والإجراءات والمرافق وفق إعداد الحجاج المتوقع وصولهم للمدينة المنورة .

مما يذكر أن إجمالي الحجاج الذين زاروا المدينة المنورة وتشرفوا بالصلاة بالمسجد النبوي الشريف والسلام على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – خلال حج عام 1437هـ بلغ 468ر232ر1 حاجا منهم 285ر716 زاروا المدينة خلال الموسم الأول (ما قبل أداء المناسك) ، فيما بلغ عددهم خلال الموسم الثاني ( ما بعد أداء المناسك) 183ر516 حاجا .