جامعة سعود تنظم مؤتمر علمى للمهتمين بالصحة الإلكترونية الشهر المقبل

صراحة – نواف العايد : تنظم الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية للمعلوماتية الصحية، خلال الفترة من 24 – 26 جمادى الأولى 1438هـ الموافق 21 – 23 فبراير 2017م ، ” المؤتمر السعودي السادس للصحة الإلكترونية ” ،تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري للجمعية السعودية للمعلوماتية الصحية، وذلك بمقر مركز المؤتمرات بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالرياض.

ويعد المنتدى العلمي الذي يقام بالتزامن مع انطلاقة المؤتمر الدولي الأول للمعلوماتية الصحية ،فرصة للمتخصصين والمهتمين للمشاركة وتبادل البحوث والنتائج، وتشجيع النقاش حول كيفية تقديم الرعاية الصحية والدعم الكامل والفعال ونشر ثقافة الصحة الإلكترونية، والاستفادة من أحدث ما توصلت إليه التقنيات المتجددة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن في هذا المجال، بالإضافة إلى إيجاد فهم مشترك للتحديات الإلكترونية المختلفة بما في ذلك سبل وتقنيات الأمن التكنولوجي والإلكتروني المتقدمة، بالإضافة إلى الحوسبة السحابية.

وسيستهدف المؤتمر مقدمي الرعاية الصحية واختصاصيي المعلوماتية الصحية وتقنيات المعلومات واختصاصي أمن المعلومات.

ويتضمن المؤتمر ثلاث ورش عمل هي : مقدمة برنامج التصنيف الدولي للأمراض والمشاكل الصحية، آلية كتابة البحوث لاختصاصيي المهن الصحية والباحثين ، وورشة عمل تدريبية للإبداع في مجال الرعاية الصحية .

كما سيتناول المشاركون في المؤتمر عدة موضوعات أبرزها : إنشاء منتدى علمي ريادي على الصعيد الوطني لتقديم أفضل الممارسات في مجال المعلوماتية الصحية ، التعرف على التحديات المستمرة والمتجددة التي تواجه اختصاصيي المعلوماتية الصحية مع تحديد أفضل حلول لها ، تعزيز أوجه التعاون الخلاق وتحقيق شراكات بين اختصاصيي المعلوماتية الصحية على المستويين المحلي والإقليمي ونظرائهم من العلماء والمنظمات الدولية، تعزيز التعاون الفعال والشراكات بين المتخصصين والعلماء الدوليين والشركات المتخصصة في تقنية المعلومات.

وستتولى اللجنة المنظمة نشر جميع الأوراق المقبولة ، وسيدعى مقدمي أفضل الأوراق إلى عرضها في مجلة (سبرنغر) المتخصصة في نقل البيانات الضخمة والأنظمة المرتكزة على المعرفة. علما بأن اللجنة المنظمة للمؤتمر رصدت جائزة لأفضل ورقة مقدمة للمؤتمر، ستمنح للبحث الأكثر تميزا ضمن أعمال المؤتمر ، وجائزة أخرى لأفضل ورقة طلابية ستمنح للبحث الأبرز من بين مشاركات الطلاب، وسوف يعتمد الاختيار لأي من الجائزتين على الأصالة والجودة الفنية والأثر المتوقع على المحتوى العلمي الذي تتناوله بجانب المستوى المتميز في عرضها .

ويرأس جلسات المؤتمر نخبة من المتخصصين في مجالات تقنية المعلومات المختلفة.

ولمزيد من المعلومات أو التسجيل يمكن الاطلاع على الموقع الإلكتروني: (www.icihi.org).