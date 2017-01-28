أمانة الشرقية تنفى (احباط) توزيع 2.438 طن لحوم كلاب وحمير على مطاعم الدمام

صراحة – الدمام : نفت أمانة المنطقة الشرقية ما تم تداوله عن احباط توزيع 2.438 طن لحوم كلاب وحمير كوارع وكبده معده على المطاعم وبوفيهات الدمام.

وأكدت الأمانة أنه لاصحة لما تم تداوله عن أحباط أمانة منطقة الدمام هذا الأسبوع بالتعاون مع الشرطة والدفاع المدني توزيع 2.438 طن لحوم كلاب وحمير.

ودعت الأمانة، عبر عدة تغريدات لها على حسابها الرسمى بموقع تويتر، الجميع إلى تحري المصداقية عبر الوسائل الرسمية التابعة لأمانة المنطقة وفي الصحف الرسمية.

وأكدت الامانة أنها حريصة على سلامة الجميع في مراقبة المطاعم والبوفيهات وتصدر محاضر وتنبيه للمواطنين والمقيمين عنها .