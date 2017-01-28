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28 يناير, 2017   2208

دوري الاولى: ثلاث مباريات ضمن الجولة الثامنة عشر

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صراحة – الرياض : ضمن مباريات الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى في جولته الثامنة عشر تقام اليوم ثلاث مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
هجر – الحزم
الملعب: ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )
اليوم: السبت 28 يناير 2017 م
الوقت: 3,20 عصراً
بطاقة المباراة
نجران – القيصومة
الملعب: استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ( أبها )
اليوم: السبت 28 يناير 2017 م
الوقت: 4,00 عصراً
بطاقة المباراة
وج – العدالة
الملعب: استاد مدينة الملك فهد الرياضية ( الطائف )
اليوم: السبت 28 يناير 2017 م
الوقت: 4,05 عصراً

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