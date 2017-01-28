دوري الاولى: ثلاث مباريات ضمن الجولة الثامنة عشر

صراحة – الرياض : ضمن مباريات الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى في جولته الثامنة عشر تقام اليوم ثلاث مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

هجر – الحزم

الملعب: ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )

اليوم: السبت 28 يناير 2017 م

الوقت: 3,20 عصراً

بطاقة المباراة

نجران – القيصومة

الملعب: استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ( أبها )

اليوم: السبت 28 يناير 2017 م

الوقت: 4,00 عصراً

بطاقة المباراة

وج – العدالة

الملعب: استاد مدينة الملك فهد الرياضية ( الطائف )

اليوم: السبت 28 يناير 2017 م

الوقت: 4,05 عصراً