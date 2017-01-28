دوري الثانية: ست مباريات ضمن الجولة الخامسة عشر

صراحة – الرياض : ضمن مباريات الدوري السعودي لأندية الدرجة الثانية في جولته الخامسة عشر تقام اليوم ست مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
الصفا – حطين
الملعب: ملعب نادي الصفا ( صفوى )
اليوم: السبت 28 يناير 2017 م
الوقت: 3,20 عصراً
بطاقة المباراة
الدرعية – أبها
الملعب: ملعب رديف استاد الأمير فيصل بن فهد ( الرياض )
اليوم: السبت 28 يناير 2017 م
الوقت: 3,35 عصراً
بطاقة المباراة
المجزل – الوشم
الملعب: مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية ( المجمعة )
اليوم: السبت 28 يناير 2017 م
الوقت: 3,40 عصراً
بطاقة المباراة
البدائع – سدوس
الملعب: ملعب نادي البدائع ( البدائع )
اليوم: السبت 28 يناير 2017 م
الوقت: 3,45 عصراً
بطاقة المباراة
جدة – المزاحمية
الملعب: الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية ( جدة )
اليوم: السبت 28 يناير 2017 م
الوقت: 4,10 عصراً
بطاقة المباراة
الصقور – الترجي
الملعب: استاد مدينة الملك خالد الرياضية ( تبوك )
اليوم: السبت 28 يناير 2017 م
الوقت: 4,10 عصراً