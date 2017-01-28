دوري الثانية: ست مباريات ضمن الجولة الخامسة عشر

صراحة – الرياض : ضمن مباريات الدوري السعودي لأندية الدرجة الثانية في جولته الخامسة عشر تقام اليوم ست مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

الصفا – حطين

الملعب: ملعب نادي الصفا ( صفوى )

اليوم: السبت 28 يناير 2017 م

الوقت: 3,20 عصراً

بطاقة المباراة

الدرعية – أبها

الملعب: ملعب رديف استاد الأمير فيصل بن فهد ( الرياض )

اليوم: السبت 28 يناير 2017 م

الوقت: 3,35 عصراً

بطاقة المباراة

المجزل – الوشم

الملعب: مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية ( المجمعة )

اليوم: السبت 28 يناير 2017 م

الوقت: 3,40 عصراً

بطاقة المباراة

البدائع – سدوس

الملعب: ملعب نادي البدائع ( البدائع )

اليوم: السبت 28 يناير 2017 م

الوقت: 3,45 عصراً

بطاقة المباراة

جدة – المزاحمية

الملعب: الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية ( جدة )

اليوم: السبت 28 يناير 2017 م

الوقت: 4,10 عصراً

بطاقة المباراة

الصقور – الترجي

الملعب: استاد مدينة الملك خالد الرياضية ( تبوك )

اليوم: السبت 28 يناير 2017 م

الوقت: 4,10 عصراً