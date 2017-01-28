دوري جميل: الاتحاد والاتفاق أمام الوحدة والهلال

صراحة – الرياض: ضمن مباريات دوري جميل للمحترفين في جولته السادسة عشر تقام اليوم مباراتان ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

الاتحاد – الوحدة

الملعب: مدينة الملك عبدالله الرياضية ( جدة )

اليوم: السبت 28 يناير 2017 م

الوقت: 8,15 مساءً

حكم الساحة: صالح الهذلول

المساعد الأول: ناصر المظفر

المساعد الثاني: إبراهيم الدخيل

الحكم الرابع: حسين أبو شاهين

بطاقة المباراة

الاتفاق – الهلال

الملعب: استاد الأمير محمد بن فهد ( الدمام )

اليوم: السبت 28 يناير 2017 م

الوقت: 8,15 مساءً

حكم الساحة: فيليكس بريش ( ألماني )

المساعد الأول: ستيفين لوب ( ألماني )

المساعد الثاني: مارك بورش ( ألماني )

الحكم الرابع: فهد العريني