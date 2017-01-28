دوري جميل: الاتحاد والاتفاق أمام الوحدة والهلال

صراحة – الرياض: ضمن مباريات دوري جميل للمحترفين في جولته السادسة عشر تقام اليوم مباراتان ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
الاتحاد – الوحدة
الملعب: مدينة الملك عبدالله الرياضية ( جدة )
اليوم: السبت 28 يناير 2017 م
الوقت: 8,15 مساءً
حكم الساحة: صالح الهذلول
المساعد الأول: ناصر المظفر
المساعد الثاني: إبراهيم الدخيل
الحكم الرابع: حسين أبو شاهين
بطاقة المباراة
الاتفاق – الهلال
الملعب: استاد الأمير محمد بن فهد ( الدمام )
اليوم: السبت 28 يناير 2017 م
الوقت: 8,15 مساءً
حكم الساحة: فيليكس بريش ( ألماني )
المساعد الأول: ستيفين لوب ( ألماني )
المساعد الثاني: مارك بورش ( ألماني )
الحكم الرابع: فهد العريني