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28 يناير, 2017   2921

دوري جميل: الاتحاد والاتفاق أمام الوحدة والهلال

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صراحة – الرياض: ضمن مباريات دوري جميل للمحترفين في جولته السادسة عشر تقام اليوم مباراتان ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة
الاتحاد – الوحدة
الملعب: مدينة الملك عبدالله الرياضية ( جدة )
اليوم: السبت 28 يناير 2017 م
الوقت: 8,15 مساءً
حكم الساحة: صالح الهذلول
المساعد الأول: ناصر المظفر
المساعد الثاني: إبراهيم الدخيل
الحكم الرابع: حسين أبو شاهين

بطاقة المباراة
الاتفاق – الهلال
الملعب: استاد الأمير محمد بن فهد ( الدمام )
اليوم: السبت 28 يناير 2017 م
الوقت: 8,15 مساءً
حكم الساحة: فيليكس بريش ( ألماني )
المساعد الأول: ستيفين لوب ( ألماني )
المساعد الثاني: مارك بورش ( ألماني )
الحكم الرابع: فهد العريني

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