أمانة الشرقية تمنح 11 ترخيصا للسيارات الغذائية المتنقلة

صراحة – الدمام : أصدرت أمانة المنطقة الشرقية 11 تصريحاً للسيارات الغذائية المتنقلة في نطاق حاضرة الدمام بعد أن تم توفير جميع المتطلبات والاشتراطات الصحية على أعلى مستوى .

وأبان مدير عام ادارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي في أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان ، أن بلدية وسط الدمام شرعت خلال الفترة الماضية في إصدار أول ترخيص مهني لسيارة غذائية متنقلة بنطاق أمانة المنطقة ،مفيداً أن نشاط السيارات الغذائية الجديد لاقى اقبالاً خاصة في الأماكن السياحية ،فيما جرى تعميمه ليشمل جميع البلديات الفرعية والمرتبطة بالأمانة.

من جانبه أكد مدير الادارة العامة لصحة البيئة بأمانة المنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن الشهيل،أنه تم إلزام جميع ملاك السيارات الغذائية بتوفير كامل اشتراطات السلامة وتطبيق الشروط الصحية.