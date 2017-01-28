قتلى وجرحى بتفجيرين منفصلين في الفلوجة وصلاح الدين

صراحة – وكالات : سقط 4 من عناصر الأجهزة الأمنية العراقية بين قتيل وجريح بتفجير استهدف المدخل الغربي لمدينة الفلوجة، فيما سقط 9 مدنيين آخرين بانفجار عبوة ناسفة في محافظة صلاح الدين.

وأفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، السبت 28 يناير/كانون الثاني، بأن سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت داخل سيطرة الحلابسة المدخل الغربي لمدينة الفلوجة. وأضاف أن “قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه”.

وقالت قيادة شرطة المحافظة، في بيان، إن انفجار السيارة المفخخة أدى إلى مقتل اثنين وإصابة اثنين آخرين من القوات الأمنية. وأضافت: “تم نقل المصابين إلى مستشفى الرمادي العام لتلقي العلاج، وجثة القتيلين إلى الطب العدلي بالمحافظة”، بحسب “سبوتنيك”.

في غضون ذلك، أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، السبت، بأن 9 مدنيين سقطوا بين قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة استهدف عوائل فارة من سيطرة تنظيم “داعش” شمالي المحافظة.

وقال المصدر إن: “عبوة ناسفة وضعها تنظيم داعش في منطقة جبال حمرين (40 كم شمال صلاح الدين)، انفجرت على عوائل فارة من المناطق التي يسيطر عليها التنظيم في قضاء الحويجة، (55 كم جنوب غربي كركوك)، والقرى المحيطة به”.

وأضاف أن: “الانفجار أدى إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة 6 آخرين بجروح”، لافتا إلى أن “التنظيم عمد إلى زرع العبوات الناسفة في طرق هروب العوائل الفارة من مواقع سيطرته”.

وتابع المصدر: “هناك عوائل تفر يوميا في طرق خطيرة تسبب عنها مصرع وإصابة العديد منهم”، مشيرا إلى أن “داعش يمنع نزوح تلك العوائل من تلك المناطق ويستخدمهم كدروع بشرية”، بحسب “السومرية نيوز”.