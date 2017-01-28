تحديد الموعد النهائى للمشاركة في المسابقة على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم

صراحة – خالد الحسين : حددت الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الأول من شهر جمادى الآخرة المقبل آخر موعد لاستقبال الراغبين في المشاركة في الدورة التاسعة عشرة للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات التي تنظّمها أمانة المسابقة خلال المدة من 18 إلى 22 رجب المقبل في مدينة الرياض.

وأوضح الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية الدكتور منصور بن محمد السميح أن المسابقة تتكون من خمسة فروع، الأول حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التلاوة والتجويد وتفسير مفردات القرآن كله، والثاني حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التلاوة والتجويد، والثالث حفظ عشرين جزءاً متتالية مع التلاوة والتجويد، والرابع حفظ عشرة أجزاء متتالية مع التلاوة والتجويد، والفرع الخامس حفظ خمسة أجزاء متتالية مع التلاوة والتجويد.

وبين أن شروط المشاركة في الجائزة أن يكون المتسابق أو المتسابقة سعوديي الجنسية, وأن لا يزيد عمر المتسابق زمن المسابقة عن أربعة وعشرين عاماً، ولا يزيد عمر المتسابقة عن خمسة وثلاثين عاماً, وأن لا يكون المتسابق مشاركاً في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره, وأن يكون المتسابق أو المتسابقة قد فازا على مستوى منطقتهما, وأن لا تكون مشاركة المتسابق أو المتسابقة في فرع سبق لهما الاشتراك فيه، أو في أدنى منه، ويُستثنى من ذلك الفرعان الأول والثاني، فيحق تكرار المشاركة فيهما حال عدم الفوز مرة واحدة فقط, وأن يلتزم الفائز أو الفائزة بالمشاركة في أي مسابقة لحفظ القرآن الكريم ترى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مناسبة الترشيح لها.

وأهاب الدكتور السميح عموم المشاركين والمشاركات بضرورة إتقان الحفظ وتجويد التلاوة، مؤكداً على الجميع أهمية الاستعداد لهذه الجائزة لمكانتها الكبيرة، ولأنها تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لافتاً أنها بوابة الترشيح والمشاركة للمسابقات القرآنية الدولية.