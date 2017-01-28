تعاونى أحد المسارحة ينظم محاضرتين غدًا

صراحة – خالد الحسين : ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان غداً محاضرتين ، الأولى للرجال بعنوان ” الصحة والفراغ ” يلقيها الدكتور أحمد بن علي علوش , وذلك بمقر البرنامج والمقام بالحديقة الشمالية بحي الشهداء بإسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز التنموي بالحصمة.

والمحاضرة الثانية للنساء بعنوان ” أختاه استعدي قبل يصيب السهم مقتل ” تلقيها نعمة بنت ولي أحمد مغفوري , وذلك بمقر نادي الحي النسائي .

وتأتي المحاضرتان اللتان ستقام بعد صلاة العشاء ضمن فعاليات البرنامج الدعوي والثقافي الثالث ” وطننا .. أمانة ” الذي ينظمه المكتب خلال العام الحالي .