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28 يناير, 2017   2208

بدء مسلحي “داعش” الانسحاب من مدينة الباب شمال سوريا

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صراحة – وكالات : بدأ مسلحو تنظيم “داعش” الإرهابي بمغادرة مواقعهم في مدينة الباب، شمالي سوريا، حسبما نقلته صحيفة “حرييت” التركية، السبت 28 يناير/كانون الثاني.

وأكدت “حرييت”، استنادا إلى مصادر عسكرية تركية، أن مسلحي “داعش” نقلوا مراكز للقيادة تابعة لهم إلى قرية تادف جنوب شرق مدينة الباب، مضيفة أن التنظيم بصدد مغادرة المدينة.

من الجدير بالذكر أن الجيش التركي بدأ، 24 أغسطس/آب الماضي، عملية “درع الفرات” ضد مسلحي تنظيم “داعش” في شمال سوريا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن، في وقت سابق، أن الهدف من العملية هو تطهير 5 ألاف كيلومتر مربع من الإرهابيين وإنشاء منطقة آمنة هناك لإقامة اللاجئين.

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