STC توقع مذكرة تفاهم مع “هيئة الإحصاء” لتقديم خدمات وحلول إحصائية مبتكرة

صراحة – الرياض : أبرمت الاتصالات السعودية ممثلة في وحدة قطاع الأعمال والهيئة العامة للإحصاء مؤخراً مذكرة تفاهم لتعزيز وتطوير العمل المشترك بين الجانبين وتكوين شراكة استراتيجية يتم بموجبها تزويد نموذج إدارة وحوكمة لوحدة عمل يتم تأسيسها كذراع تجاري للهيئة.

وقع مذكرة التفاهم من جانب STC أعمال الدكتور/ خالد البياري الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية ومن جانب الهيئة العامة للإحصاء معالي الدكتور فهد بن سليمان التخيفي رئيس الهيئة.

وطبقاً لمذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان على انشاء وحدة تجارية استناداً على قدرات الهيئة العامة للإحصاء في العمل الإحصائي ومكانتها الرسمية وقدرات شركة الاتصالات السعودية في مجال استخدام التقنية في جمع البيانات وتحليلها وقدرتها لتوفير منتجات وخدمات احصائية مبتكرة. وسوف تساهم هذه الوحدة في دعم أعمال المُنشآت الخاصة وقراراتها الاستثمارية لتحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ وخطط برنامج التحول ٢٠٢٠.

الجدير بالذكر أن وحدة قطاع الأعمال توفر حلول وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بطريقة تلبي احتياجات القطاعات الحكومية والشركات بجميع أحجامها من خلال أحدث مراكز البيانات الموزعة حول المملكة، والتي تربطها شبكة من الألياف البصرية يصل طولها الى أكثر من 147000 كيلومتر، معززة بشبكة جوال تغطي 96% من المناطق المأهولة بالسكان، وبتقنيات الجيل الثاني والثالث و85% بتقنيات الجيل الرابع المعروف باسمLTE وترتبط هذه الشبكات الوطنية بالعالم من خلال عدد من الخطوط العابرة للحدود البرية والكوابل البحرية وببوابة للإنترنت هي الأكبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تصل قدرتها الاتصالية إلى 1.5 تيرابايت/ثانية، تمرر 12 بيتابايت من المعلومات يومياً.