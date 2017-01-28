“غرفة مكة” توقع اتفاقية لدعم رواد الأعمال المنشآت الصغيرة

صراحة – مكة : وقعت غرفة مكة المكرمة مع إحدى الشركات مذكرة تعاون لدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمكة المكرمة ومساعدتهم على تنمية أعمالهم مما يسهم في خلق المزيد من الوظائف من خلال منصة إلكترونية تطلق بـ “بوابة تسعة أعشار”، التي تحتوي على عدة خدمات من ضمنها خدمة الوصول للمنافسات .

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ماهر بن صالح جمال الذي وقع عن الغرفة أنه انطلاقا من الدور الفعال للغرفة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال مركز شباب الاعمال ولجنتي شباب الأعمال وسيدات الأعمال وقعت الغرفة الاتفاقية التي من شأنها دعم فرص مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في طلبات الشراء المباشر لدى جهات مختلفة من القطاع الخاص والحكومي .

وبين أن الاتفاقية تأتي انطلاقاً من إيمان الغرفة بخدمة قطاع الأعمال بشكل عام والمنشآت الكبيرة والمتوسطة والأسر المنتجة على وجه الخصوص، وهو ما يتسق مع توجهات الدولة في تحقيق التنافسية الجاذبة، ومساهمة القطاع الخاص في مشاريع التنمية، ورفع مشاركة القطاع في الناتج المحلي من 40 إلى 60 في المائة .