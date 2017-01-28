ميركل تستبعد إبرام اتفاق للهجرة مع ليبيا

صراحة – وكالات : قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم السبت إن على أوروبا العمل مع ليبيا للحد من الهجرة غير الشرعية لكن لا يمكنها توقيع اتفاق معها على غرار ما أبرم مع تركيا العام الماضي لحين استعادة الاستقرار السياسي فيها.

وأضافت ميركل أن من المهم العمل مع ليبيا بالنظر إلى مقتل أكثر من أربعة آلاف مهاجر في البحر المتوسط وهم في طريقهم إلى إيطاليا انطلاقا من السواحل الليبية.

وقالت في بث مصور “في الوقت الراهن لا يمكننا توقيع اتفاق مثل الذي أبرمناه مع تركيا” مضيفة أن مثل هذا الاتفاق لن يكون ممكنا إلا عندما “يتحسن الموقف السياسي وعندما تكون حكومة الوفاق حكومة وحدة حقيقية ولديها السيطرة على كامل البلاد وقتها يمكن أن نتحدث عن أمور متعلقة بحقوق الإنسان ومعايير للأمر ومواضيع أخرى”.

وانزلقت ليبيا لحالة من الفوضى في أعقاب الإطاحة بمعمر القذافي في 2011 ولا تسيطر حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس على أراضي البلاد.

وعبور البحر من ليبيا إلى إيطاليا هو حاليا الطريق الرئيسي للمهاجرين المتجهين إلى أوروبا ويديره مهربو بشر في ليبيا.

ووصل رقم قياسي من المهاجرين بالقوارب إلى إيطاليا العام الماضي بلغ 181 ألفا أغلبهم من الأفارقة مما رفع أعداد الوافدين في السنوات الثلاث الماضية إلى أكثر من نصف مليون شخص.

ويبحث زعماء الاتحاد الأوروبي الذين سيجتمعون في مالطا بعد أيام مقترحات جديدة للتعامل مع طالبي اللجوء بعد أكثر من عام من الخلافات حول القضية تسببت في زعزعة الوحدة بين دول التكتل.

ومضى وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يوم الخميس بالفعل قدما في خطط لتمويل مخيمات في أفريقيا تقوم فيها وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة بالتعامل مع المهاجرين لمنعهم من محاولة عبور البحر المتوسط إلى أوروبا.