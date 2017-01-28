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28 يناير, 2017   368

فرنسا تبدى قلقها بشأن إجراءات ترامب الخاصة باللاجئين

وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو يتحدث خلال مؤتمر السلام الخاص بالشرق الأوسط في باريس يوم 15 يناير كانون الثاني 2016. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.

صراحة – وكالات : قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو يوم السبت إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحد من عدد المهاجرين واللاجئين الوافدين من بعض الدول التي يغلب على سكانها المسلمون يبعث على القلق.

جاءت تصريحات إيرو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني زيجمار جابرييل في باريس وقال “يمكن لهذا أن يثير قلقنا. إن الترحيب باللاجئين الذين يفرون من الحرب والقمع جزء من واجبنا.”

ووقع ترامب يوم الجمعة أمرا تنفيذيا سيحد من الهجرة واللاجئين من بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة وقال في تصريحات منفصلة إنه أراد أن تعطي الولايات المتحدة أولوية للمسيحيين السوريين الفارين من الحرب الأهلية في بلادهم.

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