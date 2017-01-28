تدمير طائرة بدون طيار إيرانية الصنع في اليمن

صراحة – وكالات : ذكرت وكالة أنباء الإمارات يوم السبت نقلا عن مسؤول في الجيش اليمني أن القوات الجوية الإماراتية أسقطت طائرة بدون طيار إيرانية الصنع في اليمن.

والإمارات عضو في تحالف عسكري عربي تقوده السعودية يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في حرب دائرة منذ ما يقرب من عامين ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

ونقلت الوكالة عن اللواء ركن أحمد سيف اليافعي نائب رئس أركان الجيش اليمني قوله “القوات اليمنية وأثناء استطلاعها منطقة شمال المخا رصدت الاستعداد لإطلاق الطائرة من فوق آلية نقل خفيفة حيث تم التنسيق والتواصل مع القوات الجوية الإماراتية العاملة في اليمن والتي قامت بدورها بالتعامل مع الطائرة حيث تم تدميرها من خلال صاروخ جو أرض.”

وأضاف اليافعي إن الواقعة حدثت في المنطقة المحيطة بميناء المخا على البحر الأحمر التي تشهد قتالا عنيفا بين الحوثيين والقوات اليمنية المدعومة من الخليج.