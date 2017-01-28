التسجيل | نسيت كلمة المرور
تسجيل الدخول
الرئيسية >> الدولية >> تدمير طائرة بدون طيار إيرانية الصنع في اليمن
28 يناير, 2017   391

تدمير طائرة بدون طيار إيرانية الصنع في اليمن

دبابة ومدرعة تحمل جنودا من الجيش اليمني قرب مدينة المخا المطلة على ساحل البحر الأحمر يوم 23 يناير كانون الثاني 2017. تصوير: فواز سلمان - رويترز

صراحة – وكالات : ذكرت وكالة أنباء الإمارات يوم السبت نقلا عن مسؤول في الجيش اليمني أن القوات الجوية الإماراتية أسقطت طائرة بدون طيار إيرانية الصنع في اليمن.

والإمارات عضو في تحالف عسكري عربي تقوده السعودية يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في حرب دائرة منذ ما يقرب من عامين ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

ونقلت الوكالة عن اللواء ركن أحمد سيف اليافعي نائب رئس أركان الجيش اليمني قوله “القوات اليمنية وأثناء استطلاعها منطقة شمال المخا رصدت الاستعداد لإطلاق الطائرة من فوق آلية نقل خفيفة حيث تم التنسيق والتواصل مع القوات الجوية الإماراتية العاملة في اليمن والتي قامت بدورها بالتعامل مع الطائرة حيث تم تدميرها من خلال صاروخ جو أرض.”

وأضاف اليافعي إن الواقعة حدثت في المنطقة المحيطة بميناء المخا على البحر الأحمر التي تشهد قتالا عنيفا بين الحوثيين والقوات اليمنية المدعومة من الخليج.

 

عدد التعليقات (0)

لا يوجد تعليقات

أضف تعليقك

جميع الحقوق محفوظة © 2017 صحيفة صراحة الالكترونية
برمجة و تصميم : YeMeNi AnA