دوري الاولى: فوز نجران على القيصومة وتعادلين

صراحة – الرياض : أقيمت اليوم ثلاث مباريات ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى وجاءت نتائجها كالتالي:
هجر – الحزم ( 0 – 0 )
نجران – القيصومة ( 3 – 1 )
وج – العدالة ( 1 – 1 )
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 – أحد ( 33 نقطة )
2 – النهضة ( 30 نقطة )
3 – الفيحاء ( 29 نقطة )
4 – العروبة ( 28 نقطة )
5 – الشعلة ( 28 نقطة )
6 – هجر ( 27 نقطة )
7 – نجران ( 26 نقطة )
8 – ضمك ( 25 نقطة )
9 – الحزم ( 23 نقطة )
10 – وج ( 23 نقطة )
11 – القيصومة ( 21 نقطة )
12 – العدالة ( 21 نقطة )
13 – الجيل ( 20 نقطة )
14 – النجوم ( 19 نقطة )
15 – الوطني ( 18 نقطة )
16 – الطائي ( 14 نقطة )