دوري الثانية: نتائج مباريات الجولة الخامسة عشر

صراحة – الرياض : أقيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي لأندية الدرجة الثانية وجاءت نتائجها كالتالي:
الصفا – حطين ( 0 – 0 )
الدرعية – أبها ( 0 – 0 )
المجزل – الوشم ( 2 – 0 )
البدائع – سدوس ( 1 – 0 )
جدة – المزاحمية ( 1 – 1 )
الصقور – الترجي ( 2 – 1 )
وجاء الترتيب على النحو التالي:
المجموعة الأولى :
1 – المجزل ( 28 نقطة )
2 – جدة ( 28 نقطة )
3 – حطين ( 24 نقطة )
4 – الدرعية ( 23 نقطة )
5 – المزاحمية ( 22 نقطة )
6 – الصقور ( 16 نقطة )
7 – الصفا ( 16 نقطة )
8 – أبها ( 16 نقطة )
9 – الوشم ( 15 نقطة )
10 – الترجي ( 15 نقطة )
المجموعة الثانية :
1 – الأنصار ( 22 نقطة )
2 – العين ( 21 نقطة )
3 – الكوكب ( 21 نقطة )
4 – الجبلين ( 20 نقطة )
5 – الشرق ( 19 نقطة )
6 – النجمة ( 18 نقطة )
7 – البدائع ( 18 نقطة )
8 – سدوس ( 17 نقطة )
9 – الرياض ( 17 نقطة )
10 – الثقبة ( 15 نقطة )