“المواطنة والإنتماء ودورها في تعزيز الوسطية ” محاضرتين دعويتين بجازان

صراحة – نواف العايد : ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان غداً محاضرتين دعويتين بعنوان ” المواطنة والإنتماء ودورها في تعزيز الوسطية”، يلقيهما الدكتور محمد الفيفي , على فترتين صباحية موجة لافراد ومنسوبي القطاعات العسكرية بالمنطقة ، والثانية بعد صلاة المغرب وتستهدف مختلف فئات المجتمع وذلك بمقر الخيمة الدعوية بالقرية التراثية بمدينة جيزان.

وتأتي المحاضرتان ضمن الأنشطة والبرامج الدعوية التي ينفذها الفرع بالخيمة الدعوية في فعاليات مهرجان جازان الشتوي التاسع ” جازان الفل.. مشتى الكل” .