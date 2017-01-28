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28 يناير, 2017   2392

فروسية الرياض تقيم حفل السباق الـ 48 على كأسي وزارة الخارجية ونادي الفروسية

الفروسية

صراحة – واس : أقام نادي الفروسية اليوم حفل سباق الخيل الـ 48 على كأسي وزارة الخارجية ونادي الفروسية ، وذلك على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية .
وفور نهاية الشوط الرئيسي الخامس على كأس وزارة الخارجية ” الفئة الثالثة ” سلم وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين الكأس للمدرب فيحان المنديل لفوز الفرس ” ووتر كوين ” لأسطبل الأخضر لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز بالمركز الأول ، فيما سلم مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع كأس نادي الفروسية لخيل الإنتاج المحلي لفيحان المنديل إثر تحقيق الفرس “وافية الود ” للمركز الأول في الشوط الرئيسي السابع.

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