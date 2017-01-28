دوري جميل : فوز الهلال والإتحاد على الإتفاق والوحدة

صراحة _ نايف الزهراني :
أقيمت اليوم مباراتان ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من دوري جميل للمحترفين وجاءت نتائجها كالتالي:
الاتفاق – الهلال ( 0 – 1 )
الاتحاد – الوحدة ( 1 – 0 )
وجاء الترتيب على النحو التالي:
الاتفاق – الهلال ( 0 – 1 )
سجل هدف الهلال : نيوكولاس ميليسي (32′)
الاتحاد – الوحدة ( 1 – 0 )
سجل هدف الاتحاد : ربيع السفياني (43′)
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 – الهلال ( 40 نقطة )
2 – الأهلي ( 37 نقطة )
3 – الاتحاد ( 35 نقطة )
4 – النصر ( 32 نقطة )
5 – الشباب ( 25 نقطة )
6 – الاتفاق ( 21 نقطة )
7 – الرائد ( 19 نقطة )
8 – التعاون ( 18 نقطة )
9 – القادسية ( 16 نقطة )
10 – الباطن ( 16 نقطة )
11 – الفيصلي ( 14 نقطة )
12 – الخليج ( 13 نقطة )
13 – الوحدة ( 13 نقطة )
14 – الفتح ( 11 نقطة )