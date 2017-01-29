استشهاد فلسطيني برصاص قوات إسرائيلية في الضفة الغربية

صراحة – وكالات : قال مصدر طبي يوم الأحد أن فلسطينيا قتل برصاص قوات إسرائيلية في مخيم جنين بالضفة الغربية.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام “أن محمد أبو خليفة (18 عاما) وصل إلى المستشفى مصابا بعيار ناري من النوع المتفجر في البطن حيث أعلن عن استشهاده.”

وأوضح المصدر الطبي أن هناك خمس إصابات أخرى وصلت المستشفى أربعة منها طفيفة وواحدة خطيرة.

ولم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي بشأن ما جرى في مخيم جنين.

وقال سكان من المخيم إن قوات إسرائيلية اقتحمت المخيم فجر يوم الأحد لليوم الثالث على التوالي وفي كل مرة تندلع فيها مواجهات مع السكان.