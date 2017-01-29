اختفاء قارب سياحى فى ماليزيا

صراحة – واس : أكدت القنصلية العامة الصينية بكوتا كينابالو شرق ماليزيا، صباح اليوم الأحد، فقدان الاتصال بقارب يقل 31 شخصًا بينهم نحو 20 سائحًا من الصين، منذ إبحاره من المدينة الساحلية (ولاية صباح شرق ماليزيا).

وقالت وكالة الإنفاذ البحري الماليزية في بيان، إن القارب بطاقمه المكون من ثلاثة أفراد، أبحر في تمام الساعة التاسعة صباح أمس السبت بالتوقيت المحلي من تانجون أورو إلى جزيرة باولا مينغالوم السياحية الشهيرة، على بعد 60 كم من كوتا كينابولو.

ونقلت الوكالة مكالمة تفيد باختفاء القارب مساء أمس، وارسال سفن ومروحيات من أجل عملية البحث والإنقاذ. وكما نقل تقرير صحفي عن ضابط الاتصالات بوكالة الإنفاذ البحري في ولاية (صباح) قوله، إن “منطقة البحث تغطي 400 ميلاً بحريًا وتشمل المياه ما بين كوتا كينابالو وباولاو مينغالوم”. ويظل سبب اختفاء القارب مجهولاً لحد الساعة، بيد أن مسؤولاً بالقنصلية الصينية توقع أن تكون أمواج عاصفية وراء الحادث.