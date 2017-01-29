منتدى للفرص الاستثمارية بالقطيف الشهر المقبل

صراحة – الرياض : أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان، أن منتدى الفرص الاستثمارية بالقطيف الذي تنظمه غرفة الشرقية خلال الفترة من 25 الى 26 فبراير القادم سيستقطب عددا من المتحدثين والمتحدثات من المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي من أصحاب الخبرات في العمل الإداري والاستثماري .

وقال ” إن المنتدى في نسخته الثالثة سيتضمن عدداً من ورش العمل ذات العلاقة بالاستثمار في القطيف تتناول موضوعات ريادة الأعمال ، والموارد البشرية ، وتطوير الأعمال ،مؤكداً أهمية المنتدى في هذا الوقت الذي تدخل فيه المملكة مرحلة زمنية دقيقة ، تتمثل في رؤية 2030 وتبنّي برنامج التحول الوطني ، من أبرز ملامحهما محورية القطاع الخاص في تنفيذ الخطط التي تحقق أهداف الرؤية والوصول إلى التحول الوطني المطلوب ” .

من جانبه أشار رئيس مجلس أعمال فرع غرفة الشرقية بمحافظة القطيف عبدالمحسن بن عبدالمجيد الفرج الى أن خريطة الاستثمار في القطيف تحمل العديد من المعالم ، فهناك قطاعات التجارة والسياحة والصناعة والسياحة ، وكذلك الاستثمار في الخدمات الصحية والتعليمية ، والأنشطة ذات العلاقة بشؤون المرأة وستعرض 19 فرصة استثمارية تقدر قيمتها بمليارات الريالات ، آملاً أن تحقق قيمة مضافة لاقتصادنا الوطني الذي يمر بمرحلة واعدة.