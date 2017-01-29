سياحة نجران تهيئ المواقع الأثرية والتاريخية لاستقبال الزوار

صراحة – نجران : هيأت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران المواقع الأثرية والتاريخية لاستقبال الزوار خلال إجازة منتصف العام الدراسي .

وأكد مدير عام الهيئة بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح، أن المواقع الأثرية والتاريخية بالمنطقة جاهزة لاستقبال الزوار والسائحين من داخل المنطقة وخارجها خلال إجازة منتصف العام الحالي، من أبرزها موقع الأخدود الأثري وقصر الإمارة التاريخي والأسواق الشعبية في حي أبا السعود التاريخي والعديد من المواقع الأثرية والتاريخية خارج مدينة نجران.

وبين أنه جرى تكليف عدد من موظفي منسوبي الهيئة لاستقبال الزوار واطلاعهم على ما تحويه الأماكن الأثرية والتاريخية بالمنطقة، ومدى أهميتها الأثرية والتاريخية، مشيراً أن ساعات العمل ستكون على فترتين صباحية تبدأ من الساعة الـ 9 صباحاً وحتى الـ 12 ظهرًا ومسائية من الساعة الـ 4 عصرًا وحتى الـ 6 مساءً.